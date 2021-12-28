ЦБ продлил до конца 2024 года льготы в части резервов по кредитам компаниям под санкциями

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Банк России принял решение продлить до 31 декабря 2024 года действующие послабления для банков в части резервов по предоставленным кредитам компаниям под санкциями. Об этом говорится в размещенном на сайте регулятора информационном письме за подписью первого зампредседателя ЦБ РФ Дмитрия Тулина.

"Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и действует по 31 декабря 2024 года включительно", - отмечается в документе.

Там также указывается, что письмо было подготовлено в связи с вопросами кредитных организаций по оценке кредитного риска в случаях, когда в отношении юридических лиц - заемщиков кредитных организаций иностранными государствами или союзами введены ограничительные меры.

Послабления регулятора изначально действовали до 1 января 2019 года, однако потом ЦБ продлил их до 2021 года. В конце октября в пресс-службе ЦБ РФ ТАСС уже заявляли о планах вновь продлить послабления.

В 2018 году Банк России разрешил банком, кредитующим санкционные компании, не ухудшать оценку риска по этим кредитам и не досоздавать резервы по ним.

Такое решение было принято после того, как Минфин США в начале апреля того же года ввел санкции в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе, в частности, оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.