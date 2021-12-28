Компании получат более 6 млрд рублей на разработку российских IТ-решений

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Компании получат более 6 млрд рублей на разработку и внедрение российских IТ-решений, сообщили ТАСС в Минцифры.

"Минцифры России подвело итоги грантовых конкурсов, прошедших в 2021 году: на разработку и внедрение российских IТ-решений компании получат более 6 млрд рублей", - отметили в Минцифры, уточнив, что операторами меры поддержки выступили Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд "Сколково" и Фонд содействия инновациям.

В министерстве добавили, что Российский фонд развития информационных технологий отобрал 62 проекта - это больше, чем за два предыдущих года. Общая сумма грантовой поддержки составила 4,5 млрд рублей. Всего на конкурс поступило 226 заявок - вдвое больше, чем в прошлом году, на сумму более 36 млрд рублей. Среди победителей проекты по разработке: системы помощи в принятии решений для врачей-рентгенологов при планировании операций по эндопротезированию (ООО "РТК Радиология"), нейросетевой системы семантического анализа и синтеза контента в социальных сетях и мессенджерах (ООО "Объединение когнитивных ассоциативных систем", мобильной версии программы для управления мерчендайзингом в розничной торговле (ООО "Базальт СПО").

Фонд "Сколково" отобрал 12 проектов на сумму грантовой поддержки 680 млн рублей. Среди победителей проекты по пилотному внедрению: системы мониторинга состояния объектов инфраструктуры и водоснабжения города (ГПКО "Калугаоблводоканал"), единой платформы для создания цифровых двойников проектирования и производства транспорта (ООО "Научно-исследовательский центр СТМ").

Фонд содействия инновациям поддержал проекты на сумму 1,2 млрд рублей. Также фондом были объявлены конкурсные отборы по программам "Развитие-ЦТ" и "Старт-ЦТ-1", победители которых будут названы в 2022 году.

"Показатели по грантовой поддержке, запланированные на 2021 год в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", полностью выполнены. При этом, существенно расширена воронка входящих проектов и география вовлеченных регионов. Также оптимизированы условия получения грантовой поддержки - РФРИТ вывел услугу по подаче заявки на портал госуслуг, сократил сроки рассмотрения и снял мораторий на повторную подачу", - отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.