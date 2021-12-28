"ГС-Инвест" присоединилась к "Облачной платформе"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Компания "ГС-Инвест" присоединилась к компании "Облачная платформа", созданной "Ростелекомом" и Yadro. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе "Ростелекома".

"Подписаны юридически обязывающие документы по вхождению группы "ГС-Инвест" (в лице ООО "Рубитех интеграция") в состав участников ООО "Облачная платформа" путем внесения 100% ООО "Скала софтвер", - говорится в сообщении.

Уточняется, что доля "ГС-Инвест" в "Облачной платформе" составит 20%, доля Yadro (входит в "ИКС холдинг") - 29,697%, а "Ростелеком" получит 50,303% долей, сохранив за собой контроль и управление.

В компании отметили, что после вхождения нового участника в "Облачную платформу" планируется существенно расширить текущую продуктовую линейку компании, а также получить дополнительный потенциал в сфере разработки новых комплементарных существующим программных продуктов.

"Вхождение компании "Скала софтвер" - логичный последующий шаг для усиления компетенций компании на рынке облачных сервисов. Продукты "Облачной платформы" будут особенно актуальны для удовлетворения возрастающей потребности органов государственной власти и государственных корпораций в отечественных ИТ-системах", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента, руководителя аппарата президента "Ростелекома" Анны Шумейко.

Вице-президент по IT-эксплуатации и инфраструктуре "Ростелекома" Давид Мартиросов отметил, что разработка собственных цифровых продуктов является одним из ключевых направлений развития компании.

"Для нас это стратегическая инвестиция, органически дополняющая продуктовый ряд группы "ГС-Инвест". Мы верим в команду и ее технологическое лидерство", - подчеркнул гендиректор "ГС Инвест" Василий Белов.