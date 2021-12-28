АКРА: чистая прибыль банковского сектора России по итогам 2021 года вырастет в 1,5 раза

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Банковская система РФ завершает 2021 год с рекордной чистой прибылью - более 2,4 трлн руб., что в 1,5 раза больше результата 2020 года. Об этом говорится в исследовании банковского сектора рейтингового агентства АКРА.

При этом повторение такого рекорда в следующем году маловероятно. По прогнозу агентства, в 2022 году чистая прибыль составит 2,1-2,2 трлн руб. Однако в 2023 году показатель приблизится к уровню в 2,6 трлн руб.

В агентстве отметили, что значимым фактором формирования существенного объема чистой прибыли в 2021 году стала низкая стоимость риска (0,6%). Объем чистых резервов по итогам года составит около 500 млрд руб., что отчасти является следствием сохранения стабильного качества кредитного портфеля. При этом уже в 2022 году стоимость риска возрастет до 1,2%.

АКРА прогнозирует умеренное снижение маржинальности банковских операций в 2022 году. Влияние ужесточения монетарной политики Банка России достигнет максимума, при этом конкуренция за ресурсы для фондирования дальнейшего роста приведет к опережающему росту ставок по привлеченным средствам. Значение чистой процентной маржи (NIM) по итогам 2022 года опустится ниже 4%. В свою очередь рост портфеля в 2022 году продолжится. Корпоративное кредитование вырастет более чем на 10%, розничное - почти на 20%. Однако дефицит ресурсов для финансирования роста портфеля, усиливающееся регуляторное давление в сегменте необеспеченного кредитования и растущие процентные ставки снижают потенциал увеличения активов.

Борьба банков за средства физических лиц в 2022 году может усилиться, что среди прочего может стать фактором некоторой активизации рынка M&A. Тем не менее, в целом система способна как наращивать активы, так и справляться с ростом надбавок к коэффициентам риска по отдельным направлениям кредитования, считают в АКРА. Вместе с тем избыток капитала в отрасли распределен неравномерно, что ставит дальнейший рост валюты баланса у ряда наиболее активных банков в зависимость от способности поддержания рентабельности.