Свердловские депутаты увеличили объем поддержки малого бизнеса в 2022 году на 20%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области увеличили на 20% объем средств, заложенных на поддержку малого и среднего бизнеса в 2022 году. На эти цели планируется потратить 362 млн рублей, сообщила во вторник ТАСС председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.

"В 2021 году 301 млн рублей был направлен на поддержку малого и среднего бизнеса. В следующем году мы заложили 362 млн рублей. Мы входим в пятерку регионов-лидеров в России по поддержке малых и средних организаций, и как результат [в регионе зарегистрировано] 195,8 тыс. малых и средних предприятий, в которых работают более 507 тыс. граждан", - сказала она.

Бабушкина добавила, что по итогам 2021 года, несмотря на пандемию, этот сектор экономики постепенно восстанавливается. По 2021 году средства потратили на поддержку самозанятых, малых предприятий в научно-технической сфере, создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса и на другие направления.

В 2022 году средства также направят на создание благоприятных условий для самозанятых и мелких и средних предприятий, а также на акселерацию последних, реализацию проектов в сфере социального предпринимательства.