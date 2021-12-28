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В Севастополе по итогам года кассовое исполнение ФЦП ожидается на уровне 96%

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя ожидают кассовое исполнение федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма по итогам 2021 года на уровне 96%, сообщил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.

"19,1 млрд рублей - ожидаемое кассовое исполнение 96% (общая сумма - 19,8 млрд рублей - прим. ТАСС)", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что "среди введенных объектов детские сады, подстанции скорой помощи, футбольное поле в городе Инкермане, газопроводы в селах Фронтовое и Резервное и другие".

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок объем финансирования программы до 2025 года увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".

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