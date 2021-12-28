Присоединение РГС банка к "Открытию" запланировали на май 2022 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Процесс по присоединению РГС банка к "Открытию" планируется начать с 1 мая 2022 года, в настоящее время идет активная подготовка. Об этом сообщил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы предполагаем интеграцию с 1 мая 2022 года, то есть это достаточно короткий срок. Подготовительная работа уже идет в полном масштабе", - сказал Задорнов.

В октябре газета "Коммерсантъ" писала, что РГС банк в ближайшее время может быть объединен с материнским банком "Открытие". По данным издания, об этом уже объявили сотрудникам РГС банка, объяснив шаг необходимостью улучшения финансовых показателей группы в рамках подготовки к продаже "Открытия".

В ноябре Задорнов подтвердил планы по интеграции кредитных организаций. Банкир также подчеркивал, что объединение даст существенную экономию для группы "Открытие".

Встречи с инвесторами

Менеджмент банка "Открытие" в ноябре провел ряд встреч с потенциальными инвесторами в рамках подготовки к продаже акций банка. Интерес к кредитной организации проявляют в том числе иностранные инвесторы, сообщил глава "Открытия".

"Уже в ноябре мы проводили ряд встреч, <…> где-то примерно с двумя десятками потенциальных инвесторов, и иностранных, и российских", - сказал Задорнов, уточнив, что интерес со стороны стратегических инвесторов к банку также сохраняется.

В начале декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ пока продолжает работу по выяснению интереса стратегических инвесторов к покупке банка "Открытие". Она отмечала, что тема со стратегическим инвестором пока не закрыта, но регулятор также рассматривает и выход "Открытия" на IPO (первичное публичное предложение акций).

В начале августа Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка "Открытие". Регулятор принимал сообщения заинтересованных лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 октября по 22 октября 2021 года.

