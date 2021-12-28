Глава МИД Ирана положительно оценил ход переговоров по ядерной сделке в Вене

ТЕГЕРАН, 28 декабря. /ТАСС/. Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) развиваются в правильном направлении. Об этом заявил во вторник глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Переговоры [в Вене по ядерной сделке] идут в нужном направлении. <...> Если другие участники будут добросовестно продолжать раунд переговоров, начатый на данном этапе, мы достигнем хорошего соглашения", - цитирует дипломата агентство IRNA.

Как пояснил Абдоллахиян, делегация Ирана сосредоточена на унифицированном тексте документа, а другие стороны - на вопросах, которые Тегеран "заключил в скобки". "Мы работаем над соглашением по поводу разногласий, упомянутых в скобках", - добавил министр.

В понедельник в Вене, где с апреля идут переговоры по иранской ядерной сделке, начался восьмой раунд консультаций в рамках заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению СВПД. Представители участников соглашения проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана.