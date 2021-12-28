Чижов заявил о готовности РФ сотрудничать с ЕС в разработке проектов водородной энергетики

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия готова разрабатывать с Евросоюзом проекты в сфере водородной энергетики, в том числе в рамках проекта "Северный поток - 2", который может поставлять как газ, так и водород. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Что касается разработки водородных проектов, то Россия готова сотрудничать и с ЕС, и с другими заинтересованными игроками на этом рынке для проработки разного рода деталей", - отметил он, напомнив, что современные технологии позволяют не только успешно использовать водород, но и смешивать его с природным газом. "Новые газопроводы современного поколения, такие как "Северный поток - 2", подчеркну, в перспективе могут позволить такой вариант. Разумеется, старые газопроводы, вроде украинского транзитного, такой возможности не предоставят", - добавил он.

Чижов не исключил, что у Евросоюза не получится успеть к 2050 году реализовать проект "Зеленый пакт для Европы", который предусматривает превращение Европы в климатически нейтральную зону. "У меня есть определенные сомнения, судя по тем темпам, которыми это все идет", - указал он, напомнив, что Россия и ряд других стран также взяли на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности, но к 2060 году.

Так, Чижов указал, комментируя призывы отказаться от российского газа в пользу альтернативных источников энергии, что отношение к атомной энергетике в ЕС еще более неоднозначное, чем к российскому газу. "Есть страны, которые строят новые АЭС, есть страны, где АЭС - основной источник энергии. Франция, например. На втором месте - Бельгия. А есть страны, которые категорически отказываются иметь что-то общее с атомной энергетикой. Есть страны, которые обязались закрыть имеющиеся АЭС, в том числе Германия. А там их довольно много", - пояснил он.

Кроме того, уходящий 2021 год, отметил Чижов, показал повышенную зависимость возобновляемой энергетики от погоды. "Поэтому на обозримую перспективу нужны резервные мощности, а резервные мощности - это, с учетом всех факторов, в том числе экологических, это газ. Сейчас некоторые высокопоставленные чиновники в ЕС говорят, что проблемы, которые возникли в этом году, связаны с тем, что недостаточно было внимания, инвестиций в сектор возобновляемых источников. Словно, если туда еще миллион-два закачать, солнце будет светить ярче и ветер будет дуть куда надо и с большей скоростью. Это звучит несколько наивно", - сказал дипломат.