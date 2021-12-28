Британской экономике предсказали скорейшее восстановление среди стран G7 в 2022 году

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Восстановление экономики Великобритании в 2022 году будет идти быстрее, чем в других странах Группы семи (G7). Об этом сообщила во вторник газета Daily Telegraph, ссылаясь на последние прогнозы крупных банков и Международного валютного фонда (МВФ).

Специалисты американского банка Goldman Sachs прогнозируют, что в следующем году рост ВВП Соединенного Королевства составит 4,8% по сравнению с 4,4% во Франции и Италии, 4% в Германии и 3,5% в США. В британском банке HSBC обещают королевству рост экономики на уровне 4,7% в 2022 году по сравнению с 4,3% в Италии и Канаде, 3,8% в США и 3,5% в Германии. Роста британского ВВП на 4,7% в 2022 году ожидает и МВФ.

Согласно нынешним прогнозам, по итогам 2021 года Великобритания покажет экономический рост на уровне 6,8-7% - больше, чем в других странах G7, за исключением Франции, где прогнозируется такой же результат. Спад британской экономики в 2020 году составил 9,9%, оказавшись значительнее, чем у остальных членов неформального клуба наиболее экономически развитых держав. Как отмечает Daily Telegraph, это отчасти связано с британской практикой учитывать вклад в экономику сферы общественных услуг, тогда как статистика в других странах G7 не отражает влияния этого сектора в той же мере.

Издание указывает, что некоторые экономисты готовятся понизить прогнозы роста британской экономики в следующем году из-за заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса, который в середине декабря стал в стране доминирующим. Один из наиболее высоких в Европе показателей ревакцинации может позволить королевству избежать введения жестких ограничительных мер, минимизировав экономический ущерб от очередной волны эпидемии.