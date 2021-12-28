СМИ: улучшение деловой атмосферы стало одной из ключевых тем для Хайнаня в 2021 году

ХАЙКОУ /Китай/, 28 декабря. /ТАСС/. Оптимизация деловой атмосферы с целью повышения конкурентоспособности стала в текущем году одной из наиболее актуальных тем развития Хайнаньского порта свободной торговли Об этом говорится в редакционном материале газеты "Хайнань жибао".

"В течение всего 2021 года улучшение атмосферы для бизнеса оставалось одной из самых горячих тем при решении вопросов, касающихся развития порта свободной торговли", - говорится в статье.

В ней уточняется, что власти провинции выявили несколько неблагоприятных факторов, отрицательно отражающихся на предпринимателях, и к концу ноября зафиксировали свыше 3,4 тыс. проблем системного характера. По данным издания, благодаря своевременным правительственным мерам, нацеленным на ликвидацию недостатков в структуре социально-экономического развития, Хайнань смог осуществить ряд важных преобразований. В итоге, как утверждается, за последний год удалось окончательно урегулировать порядка 2,8 тыс. вопросов. Кроме того, местная администрация ликвидировала более 4,4 тыс. недочетов, тормозящих деловую деятельность.

"Мы хорошо почувствовали, что Хайнань заботится о компаниях, помогает им не на словах, а на деле", - рассказал газете председатель совета директоров китайского инвестиционного энергетического холдинга Handi Group У Ханьлин. Он подтвердил, что компетентные госучреждения провинции довольно оперативно реагируют на пожелания и запросы предприятий.

Как отмечают авторы газеты, правительственная поддержка, направленная на улучшение условий для бизнеса, "ощущается практически на всех уровнях". Они напоминают, что для более быстрой проработки вопросов, касающихся коммерческого сектора, в текущем году руководство Хайнаня создало специальную рабочую группу, которая координирует усилия порядка 56 ключевых ведомств, включая комиссию по проверке дисциплины. В соответствии с распоряжением парткома и администрации провинции все территориальные единицы острова на уровне города и уезда создали структуры, которые занимаются проблемами оптимизации деловой атмосферы.

Интернационализация и упрощение процедур

В статье подчеркивается, что укрепление международных контактов - один из важнейших факторов, обеспечивающих эффективность стратегии развития порта свободной торговли. В связи с этим формирование благоприятной деловой атмосферы стало приоритетной задачей. "Речь идет об имидже, а значит, и о конкурентоспособности Хайнаня", - уточняет "Хайнань жибао".

По ее мнению, для закрепления на внешних рынках и создания более привлекательных условий, чем в других регионах Китая, самой южной провинции КНР потребуется "свести воедино все требуемые ресурсно-сырьевые факторы" и максимально эффективно их использовать с учетом поставленных задач развития.

"Формирование Хайнаньского порта свободной торговли - важный государственный стратегический проект. <...> Деловая атмосфера - это основа для создания на острове т. н. золотой чаши [механизма, позволяющего обеспечить выгодные условия, гарантировать долгосрочное и стабильное развитие]", - объяснили авторы.

Как уточнили местные власти, одним из важных факторов, способствовавших улучшению условий для коммерческой деятельности и привлечению инвесторов, стало упрощение процедур при регистрации документов. В частности, в 2021 году Хайнань существенно облегчил формальности для тех, кто собирается создать на острове компанию или планирует получить лицензию для строительного проекта.

Кроме того, за минувший год провинция добилась существенного прогресса в организации электронного документооборота путем перевода многих государственных услуг в режим онлайн. "Даже не ожидал, что все можно сделать через интернет без лишней беготни", - заявил заместитель генерального директора компании по продвижению туристических проектов Hainan Luhai Ван Инь.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь Хайнань в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные условия для инвесторов, формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций.