В Ульяновской области в 2022 году завершат девять проектов стоимостью 6 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Инвесторы намерены завершить в 2022 году в Ульяновской области реализацию девяти проектов с общим объемом вложений порядка 6 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава Корпорации развития региона Сергей Васин.

"В 2022 году планируется завершение реализации еще девяти проектов с общим объемом инвестиций порядка 6 млрд рублей и общим количеством рабочих мест около 1 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Васин пояснил, что в их числе строительство второй очереди завода "Немак", проекты компаний "Гален", "Плант", "ДауАкса Рус", создание конгресс-холла гостиницы Radisson, "Мартур". Кроме того, в 2022 году на строительную площадку выйдет еще семь проектов с общим объемом инвестиций порядка 10,5 млрд рублей и с планами создания свыше 600 рабочих мест.

"Среди проектов - начало строительства завода по производству минеральной теплоизоляции в Новоульяновске, строительство солнечной электростанции мощностью 19,6 МВт на территории Мелекесского района Ульяновской области, объем инвестиций в строительство которой составит около 2 млрд рублей", - добавил он.

По словам руководителя корпорации, в 2022 году также планируется запуск нового производственного корпуса завода "Немак". "На новом производстве головок цилиндров и блоков цилиндров Nemak для концерна Hyundai в Ульяновской области создадут более 100 новых рабочих мест. Инвестор вложит в проект еще около 2,2 млрд рублей", - уточнил Васин.

В регионе также планируется запуск второй и третьей очередей предприятия по производству гофрокартона "Архбум", где создадут еще 150 новых рабочих мест. Инвестор вложил в производство уже 1,6 млрд рублей, на строительство второй и третьей очереди направят еще около 2,5 млрд рублей. Кроме того, предполагается запуск завода электротехнического оборудования "Легран" в индустриальном парке "Заволжье", общий объем инвестиций в строительство которого составил 1,5 млрд рублей. В числе проектов также начало строительства четырех новых производственных корпусов для размещения высокотехнологичных предприятий на территории Портовой особой экономической зоны "Ульяновск" и индустриального парка "Заволжье" благодаря инфраструктурному кредиту в размере 2,54 млрд рублей.