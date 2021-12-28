Компания "Ижавиа" открыла программу полетов Санкт-Петербург - Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Ижавиа" выполнила первый рейс в рамках новой регулярной программы полетов, которая связала два крупных транспортных узла России - Санкт-Петербург и Челябинск. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-служба челябинского аэропорта.

"Дебютный рейс из культурной столицы России (Санкт-Петербурга) в промышленную столицу (Челябинск) пассажиры совершили на судне "Душа Удмуртии", вступившем в строй в начале декабря этого года. Из Санкт-Петербурга борт улетел с полной загрузкой в 185 человек", - сказано в сообщении.

Уточняется, что три первых рейса отправятся по маршруту до 2022 года, то есть 27, 28 и 29 декабря. В праздничные дни полететь из Челябинска в Санкт-Петербург и обратно можно будет 3, 5, 7, 8 и 9 января.