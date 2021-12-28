В Севастополе не будут выделять площадки для строительства инвесторов без генплана

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя не смогут выделять площадки для инвесторов, пока не будет принят генеральный план города, сообщил журналистам губернатор Михаил Развожаев.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина до 2025 года в экономику Севастополя необходимо привлечь 200 млрд рублей.

"Когда будет найден компромисс по поводу генплана, когда мы будем четко понимать: здесь мы можем выделить территорию под туристическую застройку, вот есть промышленный парк и можем выделить место под промышленные предприятия, <...> когда мы будем точно понимать, что можно развивать - это все будет связано со стратегией, с экономическими подсчетами. Это все увязывается в логистику, в подсчеты, что здесь это будет рентабельно. После этого мы сможем предлагать инвестплощадки", - сказал Развожаев.

По его мнению, "если все будет согласовано и понятно инвесторам, то это приведет к инвестиционному буму в ближайшее время". "Я думаю, это не десятилетия, это более короткий срок. К 2025 году, я думаю, сможем получить ощутимые результаты. Но хаотически дальше развиваться нельзя", - добавил Развожаев.