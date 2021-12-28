МЭР разработало проект постановления о создании ОЭЗ в Пермском крае

ПЕРМЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития России подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь" на территории муниципальных образований Перми и Пермского муниципального района. Планируется, что общий объем инвестиций потенциальных резидентов в ближайшие 10 лет превысит 10 млрд рублей, следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на портале нормативных правовых актов.

"Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Пермь" на территории муниципальных образований "город Пермь" и "Пермский муниципальный район" Пермского края", - отмечается в документе. Планируется, что до 2025 года из бюджета Пермского края будет направлено более 1 млрд рублей на создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в ОЭЗ.

Как отметил замминистра экономического развития РФ Сергей Галкин, на территории ОЭЗ в условиях особого налогового режима смогут работать предприятия, деятельность которых связана с химической промышленностью, машиностроением, обрабатывающим производством, переработкой пластика, IT, судостроением. "Инвесторы документально подтвердили свои инвестиционные намерения и возможность финансирования проектов. В рамках их реализации планируется создание не менее 450 рабочих мест", - отметил замминистра.

В частности, "Группа Полипластик" намерена реализовать на территории ОЭЗ проект по перевооружению производства гибких высокоатмосферных полиэтиленовых армированных труб, "Пермский завод промоборудования" - проект по производству грузоподъемного оборудования, "Пермская финансово-производственная группа" планирует строительство центра обработки данных и логического центра, "Пермская судоверфь" - проект по модернизации флота и строительству судов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что режим ОЭЗ будет действовать на протяжении 49 лет. "Создание ОЭЗ даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты длительного цикла, а Пермский край получит новые возможности в привлечении иностранных и местных инвесторов для вложений средств в развитие приоритетных сфер деятельности", - сообщил глава региона.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко сообщил ТАСС, что создание особой экономической зоны в Пермском крае должно позволить сформировать инфраструктурно обеспеченную площадку с благоприятным налоговым климатом. "Согласно прогнозным показателям, к 2031 году объем выручки резидентов ОЭЗ ППТ "Пермь" достигнет более 41 000 млн рублей, а объем уплаченных налогов во все уровни бюджетной системы составит около 3 890 млн рублей. С созданием ОЭЗ ППТ "Пермь" в регионе появятся новые рабочие места и новые точки развития промышленного потенциала", - добавил Шпиленко.