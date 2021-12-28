Запуск промышленных парков в Пензенской области позволит создать 850 рабочих мест

ПЕНЗА, 28 декабря. /ТАСС/. Запуск индустриального парка "Мастер" и промышленного технопарка "Союз" в Пензенской области позволит создать 850 новых рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и промышленности региона.

"Площадки позволят разместить не менее 28 резидентов и создать более 850 дополнительных рабочих мест для жителей области. Налоговые поступления от этих площадок в ближайшей перспективе оцениваются в сумму более 1 млрд рублей", - отметили в ведомстве.

Индустриальный парк и промышленный технопарк в регионе создаются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Субсидия из федерального бюджета на их создание составила более 970 млн рублей, кроме того, было привлечено порядка 300 млн рублей из внебюджетных источников.

Специфика площадок

Промышленный парк "Союз" располагается в Пензе, общая площадь его застройки составляет более 29 тыс. кв. м. Как отметили в министерстве, он предназначен для удовлетворения спроса инвесторов на площадки под размещение мебельных производств, логистики и сопутствующего сервиса. "В настоящее время площади промтехнопарка полностью заняты резидентами, в основном это предприятия мебельной промышленности - как малые, так и средние производства", - добавили в ведомстве.

В частности, резиденты "Союза" реализуют проекты по производству мебельных фасадов, корпусной и офисной мебели, шпона из древесины ценных пород, а также созданию роботизированных автомоек и запуску оборудования по пенко-джутокрутильному и канатному производству. Завершается оснащение "Союза" необходимым оборудованием, что позволит резидентам получить готовые площадки для своих производств, и, соответственно, упростить ведение бизнеса, пояснили в ведомстве.

Индустриальный парк "Мастер", который создается при участии ПАО "Камаз", располагается в городе Сердобске, где создана территория опережающего социально-экономического развития. Площадь застройки площадки составляет более 41 тыс. кв. м. Работы по запуску объекта находятся в стадии завершения, его ввод планируется в первом квартале 2022 года.

К настоящему времени поступило три заявки от потенциальных резидентов индустриального парка - промышленных предприятий. Благодаря размещению своих производств на площадях "Мастера", они смогут воспользоваться преференциями, которые имеют резиденты ТОСЭР "Сердобск" - сниженными ставками на налог на прибыль, имущество и земельный налог.

Создание инфраструктуры для бизнеса

Развивать инфраструктуру для ведения бизнеса власти региона планируют также через создание особой экономической зоны промышленного типа в Пензе. О проекте ее создания губернатор Пензенской области Олег Мельниченко докладывал в сентябре 2021 года президенту России Владимиру Путину на встрече главы государства с руководителями регионов.

"Появление в непосредственной близости от областного центра распределенной особой экономической зоны промышленно-производственного типа усилит экономическое развитие, будет способствовать реализации масштабных проектов и созданию дополнительных рабочих мест, создаст возможность для привлечения прямых инвестиций и развития новых отраслей, станет стартовой площадкой для модернизации экономики региона в целом", - сообщил ТАСС губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

ОЭЗ планируется разместить на двух участках общей площадью 475,5 га. Власти региона намерены привлечь сюда порядка 30 высокотехнологичных производств с выпуском продукции на более чем 20 млрд рублей в год. Кроме того, это позволит в перспективе создать не менее 3 тыс. рабочих мест. "В настоящее время мы анализируем потребности инвесторов в строительстве инфраструктуры, подбираем земельные участки, которые могут войти в состав ОЭЗ, помимо территории совхоза "Заря", - пояснили в Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области.

Еще одним важным проектом для развития экономики региона является создание логистического хаба "Пенза-Харбин" - льготного транспортного коридора для экспорта продукции из регионов Приволжского федерального округа в Китайскую Народную Республику. По мнению властей региона, это даст импульс к развитию производств, в том числе тех, которые будут размещены в дальнейшем на территории особой экономической зоны.

"Это позволит создать новые перерабатывающие производства, реализовать инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства. Цель нашего проекта - сократить время доставки продукции в Китай до 14 дней. Предполагается, что логистический хаб будет работать для предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса", - отметил Мельниченко.

Реализация проекта запланирована на 2022-2024 годы. Его стоимость составит более 500 млн рублей, из которых 78% - это средства частного инвестора. "Осуществление проекта позволит увеличить объем экспортных поставок за счет упрощения процедуры таможенного контроля и отмены необходимости перегрузки продукции с одного транспортного средства на другое", - подчеркнул Мельниченко.