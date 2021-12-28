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Ростовский Фонд развития промышленности направил на поддержку предприятий 1 млрд рублей

Нацпроект "Производительность труда" нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Ростовской области, созданный в 2018 году, оказал за это время поддержку предприятиям Ростовской области на сумму более чем 1 млрд рублей. Об этом сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

"За три года региональный фонд развития промышленности Ростовской области оказал поддержку донским предприятиям на сумму более чем 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, слова которого привели в управлении информполитики, уточнил, что с 2018 года по 2021 год поддержку фонда получили 43 предприятия.

В управлении информполитики напомнили, что в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предприятия Ростовской области могут получить ряд льготных займов.

Нацпроект "Производительность труда" нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала.

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