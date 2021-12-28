Первый полет самолета-сменщика "кукурузника" пройдет в начале 2022 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Первый полет самолета "Байкал", который должен заменить советские "кукурузники", состоится в начале 2022 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В начале года это точно произойдет", - сказал он, отвечая о сроках полета самолета "Байкал".

Ранее Мантуров говорил, что серийный выпуск девятиместного самолета должен начаться в 2023 году. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) рассчитывает на заключение в этом году твердого контракта на поставку в 2023-2025 годах десяти самолетов "Байкал", заявлял ТАСС летом директор по продажам и маркетингу УЗГА Олег Богомолов.

Он уточнял, что компания провела переговоры с одной из крупнейших лизинговых компаний РФ, речь идет о контракте на 10 самолетов, определяющем график поставок в 2023-2025 годах. Контракты на поставку самолетов Казахстану могут быть также подписаны в конце 2021 года - начале 2022 года, говорил Богомолов.

По его словам, стоимость "Байкала" в базовой версии составляет 120 млн рублей. Объем рынка госзаказа РФ на самолеты "Байкал" может составить 300 машин до 2030 года, отмечал он.

О самолете

Разработчиком "Байкала", который должен сменить советские "кукурузники", является компания "Байкал инжиниринг" (дочерняя структура УЗГА). "Байкал" будет оснащен отечественным двигателем ВК-800. Этот самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий.

Ключевые параметры самолета были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1 500 км, крейсерская скорость - 300 км/ч.