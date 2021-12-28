ТПП против ответственности арендодателей за нарушения миграционных норм арендаторами

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила вывести арендодателей из числа субъектов, которые могут быть привлечены к административной ответственности при нарушении арендаторами норм миграционного законодательства. Об этом сообщил во вторник журналистам глава палаты Сергей Катырин.

"Наряду с участием в масштабной работе совместно с Минюстом по новому Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП) мы работаем и над точечными изменениями в этой части. Палата предложила уточнить субъектный состав хозяйствующих субъектов, которые могут быть привлечены к административной ответственности за действия арендатора, нарушающие нормы миграционного законодательства. Из указанного субъектного состава нами предлагается исключить арендодателей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), которые не имеют возможности осуществлять контроль за правомерностью привлечения арендатором иностранных и лиц без гражданства к трудовой деятельности", - сказал Катырин, уточнив, что данная инициатива внесена в Госдуму.

По его мнению, принятие законопроекта "позволит предотвратить случаи привлечения к административной ответственности предпринимателей, которые в условиях равноправных арендных правоотношений не могут контролировать своих контрагентов".

Еще одна инициатива ТПП РФ, которая находится на рассмотрении в нижней палата парламента, наделяет управляющие компании полномочиями по контролю за соблюдением арендаторами трудового и миграционного законодательства в арендуемых производственных, складских, торговых, служебных, подсобных или иных помещениях. Реализация законопроекта "позволит предотвратить необоснованное привлечение управляющих компаний к ответственности, а также будет способствовать соблюдению законодательства на розничных рынках", уточнил глава ТПП РФ.

"Надеюсь, что эти законодательные инициативы палаты будут включены в повестку приоритетных законопроектов, которые в период весенней сессии рассмотрит Дума", - добавил Катырин.