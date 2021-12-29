В Москве к концу 2024 года появится новая арена для баскетбольного ЦСКА

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ и компания "Норильский никель" построят в Москве к концу 2024 года спортивный комплекс с баскетбольным центром, который станет домашней ареной для ЦСКА.

Соответствующее концессионное соглашение подписали министр обороны России Сергей Шойгу и президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Подписывается очень важное соглашение не только для вооруженных сил и министерства обороны, но и важное для Москвы и страны и в целом для нашего российского спорта", - сказал Шойгу.

"Огромное спасибо всем нам и нашим болельщикам стоит сказать лично главе "Норникеля" Владимиру Потанину, - сказал ТАСС президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин. - Без его важнейшего решения помочь клубу, который накануне 100-летия оказался без своего дома, данный проект точно бы не состоялся".

"Для компании "Норникель" поддержка спорта высоких достижений - важная составляющая нашей деятельности. Мы знаем, что армейский спорт - это бренд, это гордость нашего спорта и нашей страны, поэтому мы всегда очень бережно относились к этому", - сказал на церемонии Потанин.

О центре

Общая площадь нового сооружения превысит 58 тыс. кв. м, около половины этой площади займет баскетбольная арена, а остальное - объекты, предназначенные для нужд ЦСКА. Завершение строительства запланировано на конец 2024 года. По словам Шойгу, столь грандиозные спортивные объекты последний раз строились к московской Олимпиаде.

Новая арена станет единственным в Москве специализированным баскетбольным центром, который будет отвечать требованиям проведения матчей в рамках Международной федерации баскетбола (ФИБА). Его вместимость составит пять тысяч зрителей.

В проекте предусмотрена трансформация трибун для проведения соревнований международного уровня не только по баскетболу, но и по другим видам спорта, а также концертных и развлекательных мероприятий.

Кроме баскетбольной арены в спортивный комплекс войдут плавательный бассейн, батутно-акробатический зал, залы спортивной гимнастики и единоборств.

Сейчас ЦСКА в матчах Единой лиги ВТБ выступает в УСК ЦСКА, в матчах Евролиги - во дворце спорта "Мегаспорт".