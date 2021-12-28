В ДНР с 1 января на 20% увеличат размер пенсий

ДОНЕЦК, 28 декабря. /ТАСС/. Размер пенсионных выплат в Донецкой народной республике (ДНР) вырастет на 20% с 1 января 2022 года. Соответствующий указ подписал во вторник глава ДНР Денис Пушилин.

"Постановляю увеличить с 1 января 2022 года на 20% размеры пенсионных выплат", - цитирует документ Донецкое агентство новостей.

Согласно указу, с 1 января 2022 года размер минимальной пенсионной выплаты составит 7 884,86 рублей.

Во вторник Пушилин также подписал указ, предусматривающий повышение размера ряда социальных пособий.