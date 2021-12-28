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Самолет МС-21 получил базовый сертификат типа

В 2022 году в сертификат будут внесены изменения, разрешающие использование в самолете российского композитного крыла и двигателя ПД-14
Самолет МС-21-300 Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС
Описание
Самолет МС-21-300
© Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Гражданский среднемагистральный самолет МС-21 получил базовый сертификат типа, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"Самолет МС-21 получил сегодня базовый сертификат типа", - сказал он. В следующем году в сертификат будут внесены изменения, разрешающие использование в самолете российского композитного крыла и двигателя ПД-14, отметил министр.

"Сертификационные полеты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году, и в 2023-м, так как он будет расширяться вплоть до 2024 года. Внесение в сертификат типа изменений, подразумевающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 2022 год" , - сообщил Мантуров. Базовый сертификат предполагает использование американского двигателя Pratt & Whitney (PW140) и крыла из иностранных материалов.

25 декабря первый полет совершил самолет МС-21-300 с крылом из российских композитных материалов.

Глава Минпромторга ранее говорил, что коммерческие поставки самолета должны начаться в следующем году.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса, собирается на Иркутском авиационном заводе (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию под управлением Ростеха).

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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