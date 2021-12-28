Завод "Урал" приостановит конвейер с 31 декабря до 18 января

ЧЕЛЯБИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Автомобильный завод "Урал" (Челябинская область) приостановит работу конвейера и основных производств на время новогодних каникул, а также корпоративного отпуска - с 31 декабря 2021 года по 18 января 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Главный конвейер и основные производства будут приостановлены с 31 декабря по 18 января, завод приступит к работе 19 января, после новогодних каникул и корпоративного отпуска", - сказали в пресс-службе.

На заводе отметили, что в этот период часть подразделений компании продолжит работать, в том числе будут трудиться службы, отвечающие за безопасность, за обеспечение ритмичной подачи комплектующих, финансовые службы и др. Кроме того, в штатном режиме в январе будут функционировать ремонтные службы.

Автозавод "Урал" является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России.