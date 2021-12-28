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Пандемия COVID-19

Ресторанный бизнес Испании оценил убытки из-за омикрон-штамма в €1,5 млрд

Председатель организации предпринимателей сектора Хосе Луис Исуэль уточнил, что речь идет лишь об отмене мероприятий, запланированных на рождественские праздники

МАДРИД, 28 декабря. /ТАСС/. Убытки ресторанного бизнеса в Испании из-за воздействия омикрон-варианта нового коронавируса могут составить €1,5 млрд. Такое мнение выразил во вторник председатель организации предпринимателей сектора Хосе Луис Исуэль.

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По его словам, речь идет лишь об отмене мероприятий, запланированных на рождественские праздники. "Сейчас с ограничениями, которые вводятся, <...> мы подсчитали, [что убытки составят] в районе €1,5 млрд", - отметил он в эфире телеканала 24 Oras.

С начала пандемии в Испании было выявлено более 5,9 млн случаев заражения, свыше 89 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент около 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

Темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. В последние дни в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных.

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ИспанияПандемия COVID-19
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