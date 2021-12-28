Украинские молочники вслед за хлебопекарями заявили об угрозе остановки производства

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Предприятия молочной отрасли Украины заявили об угрозе остановки производства из-за высоких цен на природный газ и просят ввести для них льготный тариф.

"Молокоперерабатывающие предприятия не могут перекрыть "космические" тарифы на газ повышением отпускных цен на собственную продукцию, ведь покупательная способность населения находится на низком уровне. Кроме того, торговые сети отказываются переподписывать новые договоры, в которых предусмотрен значительный рост цен на молокопродукты", - говорится во вторник в заявлении "Союза молочных предприятий Украины"

В организации подчеркнули, что предприятия находятся на грани полной остановки или значительного сокращения выпуска продукции. В сложившихся условиях, отметили в союзе, для предприятий отрасли должен быть установлен льготный тариф на газ, поскольку за год он фактически повысился в 10 раз. Предприятия отрасли обратились с соответствующим письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее во вторник о нерентабельности своего производства из-за роста цен на газ заявили представители украинских хлебокомбинатов. По их словам, это может привести к закрытию заводов и перебоям с поставками хлеба в стране.

Бывший премьер-министр, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах отмечал, что не менее 50% производств на Украине в различных сферах понесут убытки из-за высоких цен на природный газ. Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при низких запасах газа в европейских подземных хранилищах.