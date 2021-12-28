Участники саммита СНГ рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Руководители стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге обсудили меры по увеличению взаимной торговли. Об этом во вторник сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Главы государств рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также обсудили совместные действия по преодолению последствий пандемии и обеспечению биологической безопасности", - говорится в сообщении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российской стороне за рассмотрение на встрече актуальной темы по обеспечению биологической безопасности и напомнил, что в рамках ОДКБ было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве в этой сфере. "Президент подчеркнул готовность Казахстана к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках СНГ в ходе предстоящего председательства нашей страны в Содружестве", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе мероприятия руководители стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах.