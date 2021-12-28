Торгово-логистические центры появятся во всех арктических районах Якутии

ТАСС, 28 декабря. Торгово-логистические центры будут открыты во всех арктических районах Якутии до конца 2024 года благодаря в том числе внедрению "цифрового двойника" северного завоза. Об этом сообщил ТАСС глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"В этом году начато обновление сети торгово-логистических центров в Арктике. Первые такие центры открыты в этом году в поселке Белая Гора Абыйского района и Усть-Куйга Усть-Янского района. Сегодня картофель на прилавках базы стоит 74 рубля за кг, лук - 75 рублей за кг, арбузы и дыни из Узбекистана - 140 рублей за кг, раньше цены эти же овощи и фрукты были в 2-2,5 раза дороже. Эта работа будет продолжена для того, чтобы к окончанию 2024 года они были открыты во всех без исключения арктических районах Якутии", - сказал он.

По словам Николаева, республика принимает участие в проекте реализации "цифрового двойника" северного завоза. По предварительным оценкам, его реализация даст возможность сократить транспортные затраты на северный завоз в Якутии в среднем в два раза, позволит оперативно управлять логистическими цепочками поставок социально значимых товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории, принесет значимый экономический и социальный эффект, будет способствовать повышению качества жизни северян.

Проект "цифрового двойника" северного завоза направлен на то, чтобы выстроить оптимальный маршрут и определить более точную стоимость поставок и требующиеся на местах объемы. В Якутии система будет апробирована в течение января - февраля 2022 года.

"Модернизация системы северного завоза также предполагает эксплуатацию альтернативных видов транспорта - беспилотных летательных аппаратов, глиссирующих судов, снегоходов-аэросаней и их комбинаций. Это позволит обеспечить круглогодичное транспортное сообщение между удаленными территориями", - подчеркнул Николаев.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что после опробирования "цифрового двойника" на территории Якутии до конца следующего года планируется погружение в платформу данных всех арктических регионов "от Мурманска до Анадыря".