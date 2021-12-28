Сергей Шишкин возглавит Okko

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Окко возглавит Сергей Шишкин, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе платформы.

"Максим Евдокимов завершает работу в Okko, чтобы сосредоточиться на проектах вне экосистемы Сбера. Руководить компанией в должности управляющего директора будет Сергей Шишкин, который совместит эту позицию с должностью заместителя генерального директора компании "Сберинтертеймент", - отметили в пресс-службе.

С января 2021 года Шишкин курирует в "Сберинтертеймент" развитие основных развлекательных активов Сбера.

Под управлением Евдокимова команда мультимедийного сервиса обеспечила увеличение числа пользователей, имеющих доступ к Okko, до 4,5 млн, и рост индекса лояльности клиентов на 35%.

Шишкин работал в крупных медийных холдингах России, в том числе в "СТС Медиа", "Видео интернешнл", "Газпром-медиа". Имеет опыт финансового управления, монетизации как различных телевизионных каналов, так и цифровых ресурсов и цифровых СМИ. До прихода в Сбер Шишкин занимал должность управляющего директора субхолдинга "ГПМ Развлекательное телевидение".