В РФ создадут правкомиссию для определения бесплатных социально значимых информресурсов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по определению перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов, доступ к которым предоставляется операторами связи без взимания платы c абонента. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Правительство РФ постановляет образовать правительственную комиссию по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов", - говорится в сообщении. Состав комиссии будет утвержден в ближайшее время.

Как уточняется на сайте кабмина, комиссия сформирует список ресурсов, доступ к которым для граждан будет бесплатным. Просмотр на таких сайтах фото- и видеоматериалов не будет отражаться в трафике, получение доступа к ним будет возможно даже при нулевом балансе счета.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного доступа к отечественным социально значимым сайтам. Документ дополняет закон "О связи" положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к сайтам, включенным в перечень российских социально значимых интернет-ресурсов, оказываются без взимания платы. В перечень вошли сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты будут определяться правительственной комиссией.