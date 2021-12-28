Коллегия ЕЭК разрешила неограниченно вывозить из стран ЕАЭС отдельные виды лесоматериалов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) унифицировала экспортные меры в отношении отдельных видов лесоматериалов, установив нулевую квоту на их вывоз из всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении единой меры нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта в отношении отдельных видов лесоматериалов. <…> Мера предусматривает нулевую квоту на вывоз товара из всех стран Евразийского экономического союза и установлена на бессрочной основе", - говорится в сообщении.

Речь идет о топливной древесине в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста, древесине в виде щепок или стружки, опилках, древесных отходах, необработанных лесоматериалах, а также лесоматериалах толщиной более 6 мм, не обработанных или обработанных строганием или шлифованием.

"Коллегия продолжает работу, направленную на унификацию применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов продукции", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении.

Министр подчеркнул, что лесоматериалы включены в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка ЕАЭС. Решение ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

В настоящее время односторонние запреты на вывоз отдельных видов лесоматериалов применяются в Казахстане и Киргизии. В Белоруссии и России установлены ставки вывозных таможенных пошлин. С января 2022 года в РФ вводятся повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на древесину с влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см.