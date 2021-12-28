Коллегия ЕЭК обнулила ввозные пошлины на отдельные виды графитированных электродов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила на два года ставку ввозной таможенной пошлины на отдельные виды графитированных электродов. Мера направлена на поддержку металлургических предприятий стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила во вторник пресс-служба ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение снизить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов графитированных электродов <…> с 8% до 0% сроком на два года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в торговом блоке ЕЭК, речь идет об изделиях различных марок, которые применяются при производстве электростали, выплавке ферросплавов, чугуна, медных и никелевых штейнов, синтетических шлаков, фосфора, карбида кальция, кремния.

"Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на восполнение дефицита в графитированных электродах на территории Евразийского экономического союза, поддержку металлургических предприятий государств-членов и увеличение объемов продаж готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках", - прокомментировал решение министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводит пресс-служба комиссии.