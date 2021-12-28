На Украине сообщили, что дефицит газа без его импорта может превысить 1 млрд куб. м

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Дефицит газа на Украине в текущем отопительном сезоне без необходимых объемов импорта может превысить 1 млрд куб.м, сообщила компания "Оператор ГТС Украины".

"Ожидаемый дефицит газа в отопительном сезоне 2021-2022 годов во время пикового похолодания в январе 2022 года - 128 млн куб. м, в феврале - 240 млн куб. м. Прогнозный дефицит в марте - 1,1 млрд куб. м. Такая ситуация может привести к ограничению объемов транспортировки газа заказчикам услуг и негативно отразиться на транзитных обязательствах", - говорится в письме "Оператора ГТС Украины" в адрес премьер-министра и министра энергетики, текстом которого располагает агентство РБК-Украина.

Отмечается, что расчет проводился исходя из того, что в феврале и марте импорт газа составит 225 млн куб. м и 265 млн куб. м соответственно. Если закупок не будет или их объемы окажутся меньше, ситуация ухудшится.

По данным "Оператора ГТС", по итогам совещаний в Минэнерго импорт газа в январе должен составить 274 млн куб. м, а в целом в первом квартале 782 млн куб. м. Но компания "Нафтогаз", как и другие трейдеры, пока не забронировала мощности на январь, а следовательно, не собирается импортировать газ, говорится в письме.

В ноябре 2021 года импорт газа на Украину из Европы по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 92%, или на 143 млн куб. м, а объем транспортировки составил 11,6 млн куб. м.

По данным "Оператора ГТС Украины", запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны снизились на 41,2%, или на 9,95 млрд куб. м, до 14,174 млрд куб. м по сравнению с аналогичными показателями прошлого года (24,1 млрд куб. м). При этом с 19 по 26 декабря запасы газа в ПХГ снизились на 4,7%, или на 698 млн куб. м. 5 октября, когда начался сезон отбора газа, запасы в ПХГ сократились на 24,9%, или на 4,7 млрд куб. м. В начале октября Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища, накопив 18,864 млрд куб. м, и с 5 октября начала отбор газа. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что запасов газа в стране достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.