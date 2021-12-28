В аппарате Хуснуллина оценили предложение снизить нештрафуемый порог скорости вдвое

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вопрос о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ ч требует комплексной оценки. Об этом заявил ТАСС представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галлимулин.

"Данный вопрос требует комплексной оценки всеми заинтересованными сторонами и уже обсуждался на заседаниях правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В случае поступления предложений комиссия обязательно их рассмотрит", - сказал он.

Ранее заммэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью РБК заявил, что столичные власти передали предложения по снижению нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч в федеральное правительство и МВД.

Он добавил, что московский департамент "находится с коллегами в активной дискуссии". "Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего", - сказал чиновник.