"Газпром" девятый день подряд не бронирует мощности прокачки по "Ямалу - Европе"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европ"а на 29 декабря. Из-за отсутствия заявок на поставку газа со стороны европейских клиентов холдинг уже девятый день подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки, следует из данных платформы GSA Platform.

Цены на газ в Европе вновь обновили максимум. Почему это произошло

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными. Следующая возможность для бронирования прокачки на среду будет у "Газпрома" на внутридневных торгах ночью.

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу "Ямал - Европа" две недели назад, а с 20 декабря и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода "Ямал - Европа", потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам.

В "Газпроме" неоднократно отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами. Так, ряд клиентов "Газпрома" из Европы - в частности, из Франции и Германии - уже выбрали свои годовые контрактные объемы в 2021 году, поэтому больше не выставляют заявок на поставку газа.

Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

О ситуации на мировом рынке газа

Глобальный рынок газа столкнулся с кризисом предложения на фоне резкого восстановления спроса в Азии и нехватки мощностей СПГ. Повышенный спрос на газ в Азии вызвал рост цен и оттянул на себя основные поставки СПГ, что способствовало усилению кризиса в Европе. Там ситуация усугублялась низкими запасами в газохранилищах.

На этом фоне цена газа на нидерландском хабе TTF осенью этого года впервые в истории преодолела отметку в $1000 за тыс. куб. м, а в декабре - $2000 за тыс. куб. м. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 годв составит $280 за тыс. куб. м.