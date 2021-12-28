В России привели к нормативу свыше 1,9 тыс. км участков дорог к школам в 2021 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,9 тыс. км участков дорог в 84 регионах России, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям, были приведены к нормативу в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев. Он отметил, что всего за три года в рамках нацпроекта приведено в нормативное состояние более 2,2 тыс. км участков дорог, ведущих к таким учреждениям.

"Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" за три года в 84 регионах страны в нормативное состояние приведено более 2,2 тыс. участков дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. Только в 2021 году в 84 регионах страны специалисты привели к нормативу 838 таких объектов общей протяженностью более 1,9 тыс. км", - сказал министр.

Савельев указал, что одной из ключевых задач нацпроекта является повышение безопасности дорожного движения и этим маршрутам уделяется особое внимание. "Обустройство пешеходных переходов, установка светофорных объектов, барьерных ограждений, предупреждающих знаков у образовательных и досуговых учреждений ведется во всех регионах страны", - отметил он.

Так, во Владимирской области в 2021 году обновили 14 объектов, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям, общей протяженностью 12,7 км. В Нижегородской области в рамках нацпроекта отремонтировано 24 участка дорог общей протяженностью 97 км, в Липецкой области привели к нормативу 27 участков общей протяженностью около 80 км, добавил министр.

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году по поручению президента РФ был переформатирован и, в том числе получил новое название - "Безопасные качественные дороги". Основные цели проекта - рост доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году, доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии должна вырасти с 69% в 2020 году до 85% в 2024 году и сохранится на этом уровне до 2030 года. Смертность в ДТП должна быть снижена с 10,9 человек на 100 тыс. населения в 2020 году до четырех человек на 100 тыс. населения в 2030 году.