Таджикистан подписал допсоглашение с афганской компанией о поставках электроэнергии

ДУШАНБЕ, 28 декабря. /ТАСС/. Государственная энергетическая компания Таджикистана "Барки Точик" подписала дополнительное соглашение с афганской энергетической компанией "Брешно" об экспорте электричества с условием погашения имеющейся задолженности. Об этом во вторник сообщает пресс-центр таджикского энергохолдинга.

"Соглашение, подписанное 26 декабря 2021 года в Ташкенте, является дополнительным и определяет объем экспортируемой электроэнергии на следующий год", - говорится в сообщении. Энергохолдинг также подчеркивает, что главным условием дополнительного соглашения является погашение задолженности со стороны "Брешно" в установленные сроки, которое уже выполняется.

В холдинге уточнили, что, согласно документу, в летний период - с мая по сентябрь - Таджикистан будет ежесуточно поставлять в Афганистан 400 МВт электроэнергии.

По данным ведомства, действующее соглашение об экспорте электроэнергии, подписанное в 2008 году, рассчитано на 20 лет, до 2028 года. Объем электроэнергии, поставляемой афганской компании в зимний период, составляет 25-30 МВт и предназначен в основном для поддержания энергосистемы.