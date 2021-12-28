На Украине спотовые цены на газ за два дня выросли вдвое

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Спотовые цены на газ на украинской бирже за два дня выросли в два раза - до 88,6 тыс. гривен (почти $3,3 тыс.) за 1 тыс. куб. м. Об этом во вторник сообщается на сайте Украинской энергетической биржи.

Цена на газ на Украине коррелирует с ценами на европейских хабах, поскольку страна с ноября 2015 года перестала напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Это означает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.

Для бытовых потребителей на Украине с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действует летнее предложение цены газа от 7,96 гривны до 13,5 гривны (от $0,3 до $0,5) за 1 куб. м, а для предприятий теплокоммунэнерго НАК "Нафтогаз Украины" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 гривны (менее $0,3) за 1 куб. м.