Титов: более 85% бизнесменов позитивно оценили опыт взаимодействия с партнерами из Китая

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Свыше 85% российских предпринимателей позитивно оценили свой опыт взаимодействия с партнерами из Китая. Об этом сообщил во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель российской части Российско-китайского комитет дружбы, мира и развития Борис Титов.

В опросе, проведенном комитетом в декабре, приняли участие руководители и владельцы 1012 компаний из 85 регионов РФ, которые имеют опыт сотрудничества с предпринимателями из Китая.

"Согласно опросу, 85,7% российских владельцев бизнеса оценивают личный опыт взаимодействия с китайскими партнерами как позитивный, несмотря на сложности. В то же время только 16% предпринимателей имеют опыт создания совместных компаний с китайскими партнерами", - сказал Титов на прошедшем в Москве пленарном заседании комитета. Он уточнил, что о негативном опыте сообщили лишь 14,3% респондентов.

Большинство владельцев бизнеса (37,6%) отметили, что главное направление работы с КНР - это импорт товаров и услуг, еще у 35% - их экспорт. Основной сферой, в которой ведут сотрудничество предприниматели из России и КНР, стала торговля (29,3%). На втором месте расположилась промышленность (22,2%). Далее следуют сельское хозяйство (10,5%), транспорт (4,3%), строительство (3,8%), медицина и фармацевтика (3,4%), туризм (3,1%) и другие.

Перспективы развития партнерства

Опрос также показал, что 84,3% респондентов оптимистично оценивают перспективы развития отношений с Китаем, сказал бизнес-омбудсмен. Во многом это связано с тем, что "в последние два года у 33,6% российских предпринимателей оборот товаров и услуг с китайскими контрагентами значительно вырос или постепенно растет". Другие 42% респондентов сообщили, что их оборот товаров и услуг за этот же период сокращается (26,6%), а вовсе прекратили бизнес с китайскими партнерами 15,5% респондентов.

Главным для развития партнерства, по мнению опрошенных, является "снятие ограничений, введенных в связи с ковидом" (61,7%), а также "улучшение логистики" (60,8%), "поддержка экспорта "(42,1%), "специальные электронные сервисы для поддержки предпринимателей".

"Я убежден, что именно в области малого и среднего бизнеса сотрудничество России и Китая имеет огромный потенциал. Цель комитета как раз и заключается в том, чтобы работать над снятием барьеров, о которых говорят предприниматели", - заключил Титов.