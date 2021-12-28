Участок трассы М-1 "Беларусь" открыли после реконструкции

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Участок трассы М-11 "Беларусь" с 45-го км по 66-й км в Одинцовском округе открыт после реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор". В компании уточнили, что он станет платным в 2022 году.

"Рад, что мы завершаем этот год тоже на хорошей ноте, открываем сегодня после реконструкции очередной участок М-1 "Беларусь". Расширили дорогу с четырех до шести полос. Построили разноуровневую транспортную развязку. Интенсивность движения увеличится до порядка 20 тыс. автомобилей в сутки", - передает пресс-служба "Автодора" слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который присутствовал на церемонии открытия участка.

В "Автодоре" уточнили ТАСС, что планируется, что проезд по участку с 33-го км по 65-й км станет платным в 2022 г. На 46-м км основного хода трассы построен пункт взимания платы на 17 шлюзов. Там также расположен пункт, где можно купить транспондер и пополнить счет, который к нему привязан, отметили в компании.

"<...> будет выпущен приказ (о введении платного режима - прим. ТАСС), однозначно это будет после Нового года", - заявил журналистам исполняющий обязанности председателя правления ГК "Автодор" Вадим Ермилов. "<...> тарифная политика, по моей информации, от 100 до 300 руб. за транспортное средство", - добавил он.

Трасса М-1 "Беларусь" на участке с 45-го по 66-й км реконструировалась с 2019 г. Проезд по 10 полосам основного хода трассы будет платным, параллельно пройдут полосы для бесплатного проезда. В ходе реконструкции также были построены девять пешеходных переходов.

"В рамках реконструкции построена транспортная развязка на 64-м км М-1 "Беларусь" для ликвидации пересечения в одном уровне с дорогой регионального значения Кубинка - Наро-Фоминск. Сооружение развязки позволяет улучшить связь жителей города Кубинка с железнодорожной станцией Кубинка-1, объектами социальной инфраструктуры", - рассказали в "Автодоре".

Планы по дальнейшей реконструкции М-1

В госкомпании отметили, что планируется продолжить реконструкцию М-1 с 66-го по 84-й км, на этом участке уже проведены подготовительные работы.

Кроме того, получено положительное заключение Главгосэкспертизы на возведение развязки на 86-м км трассы (на пересечении с дорогой А-108 "Большое московское кольцо"), что позволит снизить нагрузку и развести потоки на данном узле. Готова документация и на транспортную развязку на 59-м км, которая позволит сделать подъезд к парку "Патриот" более комфортным.

"Уверен, что по завершении реконструкции на всем протяжении М-11 будет обеспечен быстрый, безопасный и комфортный проезд для всех пользователей автомобильных дорог", - передает пресс-служба госкомпании слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.