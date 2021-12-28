Заседание Электроэнергетического совета СНГ пройдет в 2022 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Очередное заседание Электроэнергетического совета (ЭЭС) СНГ пройдет в будущем году в очном формате в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

По ее данным, во вторник в режиме видеоконференции состоялось 59-е заседание ЭЭС, на котором республику представлял глава ведомства Магзум Мирзагалиев. "Министр энергетики поддержал предложение о проведении очного заседания Электроэнергетического совета СНГ по месту проведения заседания Совета глав правительств Содружества в Республике Казахстан в 2022 году", - говорится в сообщении.

Участники прошедшей встречи обсудили также вопросы глобальной климатической повестки и текущие процессы в государствах - участниках объединения.

Кроме того, руководитель Минэнерго Казахстана рассказал о декарбонизации энергетического сектора республики, отметив задачу по переходу на низкоуглеродное развитие с последующей трансформацией в безуглеродную экономику.

ЭЭК СНГ - межправительственный орган Содружества, важнейшим направлением деятельности которого является создание правового пространства стран - членов в области электроэнергетики путем формирования и совершенствования нормативно-правовой базы.