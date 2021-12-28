Строительство Троицкой линии метро в Москве планируют завершить в 2027 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Троицкую линию Московского метрополитена планируют полностью ввести в эксплуатацию в 2027 году. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Троицкую ветку мы уже строим. Я надеюсь, где-то в 2024 году она придет в Коммунарку, то есть это первая очередь. <…> И от Коммунарки дальше в 2024 году она пойдет в сторону Троицка. Надеюсь, в 2027 году она дойдет до Троицка. Это будет самый большой радиус Московского метрополитена", - сказал Собянин в интервью на телеканале ТВЦ.

Ранее сообщалось, что длина Троицкой линии, которая включает 17 станций, составит порядка 40 км. Пересадочными на Московское центральное кольцо станут станции "Севастопольский проспект" и "ЗИЛ". С "Академической" можно будет пересесть на Калужско-Рижскую линию метро, с "Новаторской" - на Большую кольцевую, на станции "Коммунарка" организуют крупный пересадочный узел с Сокольнической линией. Новая станция "Улица Генерала Тюленева" будет располагаться вдоль одноименной улицы у пересечения с улицей Теплый Стан. Подземный вестибюль станции обеспечит выход пассажиров на улицы Генерала Тюленева и Теплый Стан.