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Глава "Трансконтейнера" заявил, что спрос на перевозку из портов ДФО превышает их мощности

Александр Исурин напомнил о необходимости "расширения инфраструктуры на БАМе и Транссибе, на подходах в портах Дальнего Востока и на подходах к сухопутным погранпереходам"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Спрос на перевозку грузов из портов Дальнего Востока значительно превышает мощности инфраструктуры. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил президент "Трансконтейнера" Александр Исурин.

"Что касается ситуации в портах Дальнего Востока, она не разрешилась, спрос намного превышает предложение с точки зрения мощностей. И здесь я опять же хочу вернуться к необходимости расширения инфраструктуры на БАМе и Транссибе, на подходах в портах Дальнего Востока и на подходах к сухопутным погранпереходам",- сказал он.

"Трансконтейнер" - интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ, работает на всей сети железных дорог "пространства 1520".

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