Инвестор сообщил о демонтаже электростанции на Украине из-за спора с заводом Коломойского

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Канадская компания TIU заявила, что она демонтировала солнечную электростанцию, построенную в Днепропетровской области, из-за конфликта с Никопольским ферросплавным заводом, находящимся под контролем украинского миллиардера Игоря Коломойского. Об этом сообщило во вторник украинское издание "Лига".

По словам гендиректора TIU Майкла Юрковича, компания построила солнечную электростанцию, чтобы поставлять электроэнергию на Никопольский ферросплавный завод. Однако два года назад предприятие отключило ее от своих сетей, мотивировав это необходимостью их ремонта. Таким образом, электростанция оказалась без главного рынка сбыта.

По словам Юрковича, за прошедшие два года Никопольский ферросплавный завод не вел ремонт сетей, а владельцы предприятия якобы предложили канадской компании продать электростанцию по заниженной цене. Компания заявляет, что не смогла решить проблему через суды. "Последней каплей для меня было то, как с нами обошлись в суде. И как некоторые люди пытались влиять на наших людей - через политическое давление, через угрозы. И мы решили - мы переедем, так будет лучше", - рассказал Юркович.

Гендиректор TIU при этом подчеркнул, что на инвестиционной конференции в Оттаве в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский приветствовал проект этой компании на Украине и предоставлял ей персональные гарантии.

По версии Никопольского ферросплавного завода, канадские инвесторы шантажировали предприятие, создавая препятствия для ремонта его электросетей.

TIU начала работать на Украине в 2017 году. На сайте компании сообщается, что она построила солнечную электростанцию в городе Никополь в Днепропетровской области мощностью 10,5 МВт и еще одну - в Николаевской области, мощностью 13,5 МВт. Компании также принадлежат несколько станций в Одесской области мощностью 33 МВт.