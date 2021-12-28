Новак поручил проработать вопрос повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак по итогам совещания по ситуации в топливно-энергетическом комплексе Дагестана поручил проработать предложения по источникам финансирования программы повышения надежности электросетевого комплекса республики на период 2022-2024 годов, говорится на сайте правительства РФ.

"По итогам совещания Александр Новак дал поручение руководству региона определить конкретные целевые показатели по снижению аварийности, снижению потерь в сетях, повышению надежности и качества поставок энергоресурсов потребителям. Также было поручено подписать в январе 2022 года соглашение с Минэкономразвития России по реализации программы обеспечения устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. Документ должен содержать подробные показатели реализации каждого мероприятия программы и конкретные обязательства сторон соглашения, включая доведение тарифов до экономически обоснованного уровня, пересмотр нормативов потребления коммунальных ресурсов", - говорится в сообщении.

Также вице-премьер дал поручение Минфину совместно с Минэкономразвития и Минэнерго проработать предложения по источникам финансирования программы повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана на период 2022-2024 годов.

Как отмечается на сайте кабмина, совещание Новак проводил с представителями правительства республики Дагестан, Минэнерго России, Минэкономразвития России и компаний "Россети" и "Газпром межрегионгаз". Они доложили о ситуации в электросетевом и газовом комплексах республики.

"Отрасли ТЭК и ЖКХ Дагестана объединяет общая проблема низкого уровня собираемости платежей потребителей в адрес ресурсоснабжающих организаций, высокие потери в сетях из-за их физического износа и бездоговорного потребления, несбалансированная тарифная политика, значительное количество бесхозных объектов электрических и газовых сетей в республике",- уточняется в сообщении.