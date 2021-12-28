СМИ: Минфин талибов подготовил проект бюджета Афганистана на ближайшие пять лет

ТЕГЕРАН, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) подготовило проект бюджета страны на следующие 5 лет. Об этом сообщил во вторник афганский телеканал Ariana News со ссылкой на представителя Минфина талибов Ахмада Вали Хакмаля.

По его словам, "это первый бюджет за последние 20 лет, который не зависит от иностранной помощи" и был сформирован "на основе внутренних доходов" страны.

Хакмаль также добавил, что на следующей неделе проект будет передан на утверждение в правительство талибов.

После объявления США весной этого года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного кабинета министров, легитимность которого пока не признало ни одно государство.