Исследование выявило рост спроса на хендмейд-товары в преддверии Нового года на 99%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Cпрос на хендмейд-товары в преддверии Нового года вырос на 99%, а на услуги в сфере красоты - на 34% по сравнению с аналогичным предпраздничным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервисов "СберУслуги" и "ЮKassa" (входят в экосистему "Сбера"), которое имеется в распоряжении ТАСС.

Аналитики изучили спрос на услуги специалистов, зарегистрированных в сервисе "СберУслуги", а также рассмотрели данные о платежах, принятых самозанятыми через "ЮKassa" с 20 по 26 декабря 2020 и 2021 годов. Так, обороты и количество платежей самозанятым увеличились в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"С 20 по 26 декабря 2021 года больше всего оплаченных заказов было у самозанятых, которые продают различную сувенирную продукцию ручной работы, аксессуары и товары для хобби. Покупок в этом сегменте стало на 99% больше, обороты платежей выросли на 192%. Средний чек увеличился на 47%, до 2 258 рублей", - отмечается в исследовании.

На втором месте по количеству оплаченных заказов находится категория "Одежда и обувь". Здесь число покупок выросло на 99%, а обороты самозанятых - на 179%. Средний чек увеличился на 40% и составил 3 702 рубля.

На третьем месте - косметика. Число покупок в этом сегменте увеличилось на 116%, а обороты самозанятых - на 43%. При этом средний чек снизился на 34%, до 2 416 рублей.

Прически и маникюр

Как показало исследование, с 20 по 26 декабря количество оплаченных услуг самозанятых в сфере красоты выросло на 34%, а обороты платежей - на 2% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек сократился на 24% и составил 2 314 рублей.

"Больше всего россияне интересовались коррекцией бровей, услугами парикмахеров, а также мастеров по маникюру и педикюру, - отметил генеральный директор финтех-компании "ЮMoney" Иван Глазачев, слова которого приводятся в исследовании. - Вырос спрос и на разные бытовые услуги, включая уборку. В этом году оплаченных заказов было на 33% больше, чем в прошлом. Обороты платежей самозанятых снизились на 33%, а средний чек упал на 49% и составил 448 рублей".

Для самозанятых новогодние праздники - это отличная возможность заработать дополнительные деньги, считает операционный директор сервиса "СберУслуги" Марина Александровская. "В преддверии Нового года мы традиционно видим рост спроса на услуги красоты. Также в этом году вырос интерес к услугам фрилансеров. Это и фотографы, и видеографы, чьи услуги особенно актуальны в предпраздничное время. Услуги курьеров всегда пользуются повышенным спросом в зимнее время года, а особенно в преддверии новогодних праздников, чья главная задача в этот период - доставка подарков", - сказала она.

Бесконтактные платежи все популярнее

Самый большой рост среди всех способов оплаты с 20 по 26 декабря 2021 года показали pay-платежи. Их доля выросла на 9% относительно 2020 года - с 4% до 13%.

Но чаще всего клиенты самозанятых, как и раньше, платят банковскими картами: на них приходится 83% всех оплаченных заказов. В прошлом году этот показатель был выше - 92%, добавляется в исследовании.