СМИ: в Раде предложили обложить спецпошлиной импорт энергоресурсов из России

Отмечается, что глава комитета Андрей Герус в своем обращении заявил, что спецпошлины на уровне 4-5% предлагается ввести на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок "Г", "А", "П". "Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины", - предложил Герус.

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг украинского парламента предложил ввести спецпошлину на импорт разных видов топлива из России. Об этом во вторник сообщило украинское издание " Экономическая правда ".

Обращение Геруса, пишет СМИ, направлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову, главам ряда министерств и регуляторов.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты своих экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров российского происхождения", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

После этого Киев неоднократно вводил новые пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения ранее, в частности, подпали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы, дизельное топливо, сжиженный газ и уголь.

Год назад правительство Украины продлило действие специальных пошлин на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и большинства сортов угля из Российской Федерации до 31 декабря 2021 года. Тогда было пролонгировано действие спецпошлины в размере 4% для тяжелых дистиллятов (газойлей), поступающих в страну по трубопроводам, в размере 3% - для сжиженного газа и в размере 65% - для всех типов угля (кроме антрацита и угля, используемого в металлургической и коксохимической промышленности).