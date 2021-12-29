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СМИ: в Раде предложили обложить спецпошлиной импорт энергоресурсов из России

По информации издания "Экономическая правда", пошлины предлагают ввести на ввоз дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии и угля марок "Г", "А", "П"

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг украинского парламента предложил ввести спецпошлину на импорт разных видов топлива из России. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Экономическая правда".

Отмечается, что глава комитета Андрей Герус в своем обращении заявил, что спецпошлины на уровне 4-5% предлагается ввести на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок "Г", "А", "П". "Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины", - предложил Герус.

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Обращение Геруса, пишет СМИ, направлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову, главам ряда министерств и регуляторов.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты своих экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров российского происхождения", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

После этого Киев неоднократно вводил новые пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения ранее, в частности, подпали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы, дизельное топливо, сжиженный газ и уголь.

Год назад правительство Украины продлило действие специальных пошлин на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и большинства сортов угля из Российской Федерации до 31 декабря 2021 года. Тогда было пролонгировано действие спецпошлины в размере 4% для тяжелых дистиллятов (газойлей), поступающих в страну по трубопроводам, в размере 3% - для сжиженного газа и в размере 65% - для всех типов угля (кроме антрацита и угля, используемого в металлургической и коксохимической промышленности).

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