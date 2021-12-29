Telegraph: объем поставок российского СПГ в Великобританию вырос на треть в 2021 году

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Российские компании в совокупности увеличили почти на треть поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Великобританию в 2021 году по сравнению с показателями за прошлый год. Об этом во вторник сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на экспертов аналитического агентства S&P Global Platts.

Как отмечает издание, по состоянию на прошлую неделю за 2021 год в Соединенное Королевство прибыли 29 танкеров с российским СПГ, в то время как годом ранее число таких судов равнялось 22. Специалисты подчеркнули, что уходящий год стал вторым по объему экспорта СПГ из России в Великобританию с момента начала его поставок в страну в 2017 году.

При этом управляющий аналитик S&P Global Platts Джеймс Хакстепп заявил, что в последние дни из-за роста цен на топливо в Европе американские танкеры с СПГ, изначально направлявшиеся в Азию, стали менять курс и двигаться в сторону Европы, в том числе в британские порты. "Мы видим, как суда, которые, как предполагалось, идут в Азию, теперь движутся в сторону Великобритании. Это особенно актуально для судов из США, учитывая, что маршрут между США и Европой гораздо короче, чем до Азии", - указал эксперт. Ранее агентство Bloomberg проинформировало, что число американских танкеров, направляющихся в европейские страны, увеличилось на треть в последние дни.

Глобальный рынок газа столкнулся с кризисом предложения на фоне резкого восстановления спроса в Азии и нехватки мощностей СПГ. Повышенный спрос на газ в Азии вызвал рост цен и оттянул на себя основные поставки СПГ, что способствовало усилению кризиса в Европе. Там ситуация усугублялась низкими запасами в газохранилищах.

В этих условиях цена газа на нидерландском хабе TTF осенью этого года впервые в истории преодолела отметку в $1 000 за тыс. куб. м, а в декабре - $2 000 за тыс. куб. м. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. По итогам биржевых торгов во вторник цена газа в Европе составила выше $1 200 за тыс. куб. м.

Об экспортерах СПГ

Экспорт СПГ из России осуществляют Sakhalin Energy и "Ямал СПГ". Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин-2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% - у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал.