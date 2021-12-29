"Аэрофлот" открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидируемым государством тарифам. Такие билеты доступны для всех жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) и для льготной категории граждан, сообщает пресс-служба компании.

"Аэрофлот с 29 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам. Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для полетов в 2022 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что субсидируемые билеты доступны для всех жителей (ДФО) с постоянной пропиской в регионе, для детей до 12 лет предоставление документов, подтверждающих постоянную регистрацию по месту жительства на территории ДФО, не требуется. В авиакомпании отметили, что тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска в Москву и обратно. Так, стоимость авиабилетов из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинская и Магадана в Москву для взрослого составила чуть более 10 тыс. рублей, из Якутска в Москву - 9,2 тыс. рублей.

Кроме этого, стоимость билетов для льготной категории граждан из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска, Горно-Алтайска в Москву и обратно для взрослого составит от 6 тыс. до 7,4 тыс. рублей, из Хабаровска в Магадан, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Южно-Сахалинск от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, из Владивостока в Петропавловск-Камчатский - 6 тыс. рублей, в Южно-Сахалинск - 1,5 тыс. рублей, из Красноярска в Благовещенск - 5,5 тыс. рублей, из Симферополя в Сочи - 2,5 тыс. рублей, из Калининграда в Москву - 3,8 тыс. рублей, из Калининграда в Санкт-Петербург - 3,5 тыс. рублей. Стоимость рейсов из Симферополя в Красноярск с 28 марта 2022 года по 29 октября 2022 года составит 7 тыс. рублей. По программе субсидированных перевозок для льготных категорий граждан билет в экономическом классе могут приобрести граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.