Forbes: Дуров возглавил рейтинг разбогатевших в 2021 году российских миллиардеров

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Рейтинг российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году, возглавил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние выросло на $13,81 млрд, до $17,24 млрд, сообщается на сайте журнала Forbes .

По данным журнала, состояние Дурова резко увеличилось благодаря росту оценки его главного актива. В марте 2021 года Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд. Также в уходящем году мессенджер резко нарастил пользовательскую базу после сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в октябре 2021 года. В Telegram зарегистрировались 70 млн новых пользователей.

На втором месте основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние выросло на $11,92 млрд (до $13,02 млрд). По данным журнала, росту стоимости Wildberries способствовало успешное первичное публичное предложение акций (IPO) Ozon, главного конкурента Wildberries. Тройку лидеров замыкает основной акционер "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, прирост состояния которого за год составил $10,60 млрд. Мельниченко в 2021 году значительно увеличил свое состояние за счет роста цен на добываемое его компаниями сырье и выпускаемую продукцию: биржевые цены на уголь за год выросли вдвое, мировая цена азотных удобрений выросла в четыре раза, фосфорных - в два раза, калийных - в три раза, пишет Forbes.

В десятку самых успешных бизнесменов России также вошли председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов и его семья (+$6,83 млрд), глава "Лукойла" Вагит Алекперов (+$6,44 млрд), основатели компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы (+$4,76 млрд у каждого), член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко (+$4,35 млрд), глава "Новатэка" Леонид Михельсон (+$4,21 млрд), банкир Олег Тиньков (+$3,42 млрд), акционер "Лукойла" и владелец ФК "Спартак" Леонид Федун и его семья (+$3,41 млрд).